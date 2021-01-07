Известная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде пошалила на камеру, примеряв топ с декольте

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в TikTok.

Так, красотка исполняет зажигательный танец под свою новую песню Mirror, демонстрируя безупречную фигуру в разных ракурсах. Несмотря на то, что сами кадры не были как-либо подписаны, ее поклонники пришли в дикий восторг от искренней улыбки и танца кумира.

«Ой, какие миленькие глазки. Безупречная Мишелька», «красоточка», «это реально очень крутой танец», «кажется, я влюбился в твою улыбку», «что-то слишком сладко. Мишель, что случилось?», «вау, вот это искренность. Что-то в тебе есть, малышка», «идеальные формы и танец», - пишут они.

Как мы рассказывали до этого, молоденькая певица с латиноамериканскими корнями Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала новые кадры

Мишель Андраде всего 23 года, но ее нежный голос и яркая красота уже помогли ей получить признание у широкой аудитории. На фото девушка показала, как проходят ее репетиции на сцене, на одном из снимков даже можно увидеть ее продюсера Потапа.

Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде застукали в порыве страсти с известным красавчиком, жаркие кадры: «Хороша чертовка».

Также Politeka писала, что фаворитка Потапа в рваном топе заставила дочь рэпера воскликнуть: "Боже! Кто это...".