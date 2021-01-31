Популярный украинский певец Олег Винник, который стал одним из тренеров шоу "Голос країни", рассказал, что ждет поклонников проекта

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм исполнитель опубликовал анонс шоу, признавшись, что в новом выпуске появятся участники из его команды. На фото Олег предстал в черном костюме, который идеально сидел по его фигурке. Он расставил руки в стороны и замер с улыбкой на лице.

«Уже сегодня вы узнаете, кто присоединился к команде OV на "Голосе страны" @ goloskrainy_official», - сообщил артист.

В комментариях Виннику оставили массу положительных отзывов.

«Жду с нетерпением», «Лучший, обожаю», «Ждем с нетерпением!», «И Вы вновь самый красивый», «Очень интересно, будем смотреть! Удачи!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Олег Винник вместе с Надей Дорофеевой стали новыми тренерами шоу «Голос країни». Они присоединились к Тине Кароль и Дмитрию Монатику, которые уже были судьями проекта.

Ранее мы писали, что Олег Винник на одном из эфиров «Голос країни» сменил амплуа и показал себя рок-звездой. Один из участников уговорил певца на смелый эксперимент. Исполнитель исполнил одну из песен Rammstein, чтобы доказать, что он настоящий рокер.

Напомним, что Винник выдал правду об отношениях между Кароль, Дорофеевой и Монатиком на "Голос країни": "Есть что рассказать".

Как сообщала Politeka, Винника подловили в нужный момент на "Голосі країни", поклонники ахнули: "Олег, вы...".

Также Politeka писала, что Олег Винник отправил в "нокаут" украинок, поиграв бицепсами на "Голосі країни": "Просто вау".