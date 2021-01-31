Український співак Олег Винник заворожив шанувальників образом на "Голосі країни"



Як передає Politeka.net, знімки артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.



"Занурюємося у світ під назвою "Голос країни", - повідомив співак у підписі до посту.

На опублікованих кадрах Винник постав у суддівському кріслі, максимально зосередившись над кнопкою.



Такий кард захопив шанувальників співака, які не скупилися на схвальні коментарі для свого улюбленця.



"З нетерпінням чекаємо вечір!", "Дорогий Олег Винник ми всі тебе, дуже любимо і будемо любити і далі ти кращий кумир, ви наш мотиватор Олег Винник, просто запам'ятай, що ми завжди будемо з тобою, ми завжди тебе Підтримай, в складну хвилину", - писали під постом.





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