Співак Олег Винник, який бере участь у зйомках різних проектів, поділився яскравим кадром

47-річний артист прекрасно виглядає, тому приваблює жінок не тільки своїм талантом, а й зовнішністю, повідомляє Politeka.net.

Цього разу артист поділився кадром, зробленим під час зйомки шоу "Голос країни". Співак надів зелену кофту, яка не змогла приховати його м'язів. Тканина обтягнула красиві м'язи артиста, підкресливши їх рельєфи і об`єм.

Різні аксесуари завершили образ співака.

На фото Олег зачесав волосся назад і, спрямувавши погляд вниз, посміхнувся. Впевнені, кожна українка готова зараз сказати: "Просто вау".

Фото вийшло дуже ефектним і захоплюючим, але не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Варто відзначити, що Олег Винник став новим суддею шоу "Голос країни". Артист зізнався, що буде шукати на сліпих прослуховуваннях тих, хто здатний торкнутися голосом "струни душі".

Користувачі мережі сприйняли новину про тренерство співака по-різному. В основному, вони були раді цьому, вважаючи що артист буде справедливим.

Підкреслимо, що цього року через пандемію кастинг учасників проходив повністю в онлайн-форматі.

Крім цього проекту Олег Винник взяв участь у шоу "Маска". Артист виступав у костюмі Буйвола.

У своєму невеликому інтерв'ю співак розповів, що маска була дуже важкою, тому виступ для нього виявився нелегким.

В результаті зірці знадобилася допомога медиків, які зробили йому знеболювальне.

Нагадаємо, біда трапилася з Олегом Винником на шоу" Маска", знадобилася допомога медиків: що сталося із зіркою.

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