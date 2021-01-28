Співак Олег Винник, який вперше виступив в якості зіркового тренера на шоу "Голос країни", здивував одкровенням

47-річний артист в інтерв'ю журналу "Телескоп" поділився своїми враженнями після виходу першого ефіру 11-го сезону проекту, передає "ТСН".

Винник розкрив, яка атмосфера панує між тренерами на знімальному майданчику. Артиста підкорило шанобливе ставлення один до одного.

"З Тіною Кароль, Надею Дорофєєвою і Дімою Монатіком я ближче познайомився в тренерському кріслі. Насолоджуюся колегіальністю, професійним і поважним ставленням один до одного", - заявив Олег.

Крім того, зірка як на духу видав, який з нього буде тренер - раніше подібного досвіду у Винника не було, але він сповнений оптимізму. Співак розповів про основні моменти, які хоче донести до майбутніх учасників своєї команди.

Артист зізнався, що вимогливий і схильний до раціональності, але при цьому не буде закриватися від чого-небудь новенького.

"Підтримую експерименти, але не безбашений, тому що в першу чергу думаю про слухачів... Мені є що розповісти, виходячи з досвіду роботи в Європі... Для мене важливо, що хоче показати людина своїм голосом. Часом не про вокал потрібно думати, а про те, як "заспівати мовчки і бути почутим". Щоб голос не розсипався, йому потрібен характер, філософія. Багато хто блукає у пошуках, копіюючи інших музикантів, і забувають про те, як насправді звучать їхні голоси", - поділився Винник.

Раніше співак, дізнавшись, що буде тренером "Голосу", заявляв про те, що починається нова сторінка в його житті.

"Я хочу знайти голоси, які зможуть торкнутися струни душі. Будемо разом дарувати любов", - зірка з натхненням прийняла цей виклик.

Нагадаємо, скандалом обернувся перший випуск " Голос країни "з Винником, Монатіком і Дорофєєвою:" хлопці, вибачте, це ганьба!"

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