Экс-возлюбленный подопечной Потапа Мишель Андраде решил попробовать свои силы на шоу "Голос країни"
Видео выступление украинского музыканта Nikita Lomakin появилось на Youtube.
В очередном эфире "Голос країни" на сцену вышел популярный певец Никита Ломакин, который ранее состоял в отношениях с Мишель Андраде.
В рамках "слепого прослушивания" бывший возлюбленный подопечной Потапа исполнил легендарную композицию My Heart Will Go On, которая является саундтреком к фильму "Титаник".
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Артист признался, что участие в "Голос країни" - это попытка выйти за рамки привычного Никиты Ломакина.
Бывший возлюбленный подопечной Потапа своим ярким выступлением Надю Дорофееву, которая сразу, услышав голос Никиты Ломакина, нажала на кнопку и повернулась к нему. Но певец выбрал наставником Тину Кароль.
"Мне очень понравилось. Да, здесь не слышно прям супер вокала, но слышно, что парень умеет управлять своим голосом. К тому же очень интересная версия получилась, я прочувствовалась", "Крутой чувак, крутой выбор песни. Мужик взял женскую песню, спел достойно и не испортил, привнес мужские нотки. Респект", "Уверена, что Тина узнала его. Вряд ли она не узнала бы человека, на концерт которого ходила, и давала своюю команду музыкантов этому человеку. Уж ссори, но тут уверена...что она знала, к кому поворачивается", "Самовлюбленный чересчур. Это видно помешало его развитию. Рано зазвездился", "О боже, это прекрасно", "Как же он вырос, возмужал. Красавец", - написали пользователи под видеороликом.
Никита Ломакин прославился благодаря «Х-фактору». Там же впервые засветилась и Мишель Андраде. Ломакин прошел на этапы прямых эфиров в четвертом сезоне шоу, заняв 9 место.
Мишель до прямых эфиров не дошла, но была замечена продюсерами, после чего стала сотрудничать с Потапом.
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