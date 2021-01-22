Подопечные продюсера Потапа Мишель Андраде и Позитив станут новыми ведущими тревел-шоу "Орел и Решка"

Как передает Politeka.net, такую новость певица сообщила на своей странице в соцсети "Инстаграм". Она также опубликовала совместное фото с рэпером Алексеем Завгородним (настоящее имя Позитива), сделанное в экзотической стране.

Сама Мишель Андраде запечатлена в черном топе, цветастой бандане и коричневых шортах с завязками спереди. Ее соведущий показался в футболке, шортах и бейсболке козырьком назад. Звезды позировали посреди улицы, опершись спинами друг на друга.

"2021-ый только начался, а уже радует! О май гад! Мы с Позитивом станем ведущими первого выпуска юбилейного сезона «Орёл и Решка. 10 лет»🎉 и возьмём вас в очень крутоеее путешествие! Догадайтесь, куда полетим? Встретимся 13 февраля в эфире", - написала Мишель в своем посте.

Пользователи сети обрадовались новым ведущим популярного шоу, некоторые из них предположили, что выпуск будет посвящен Боливии, где живет папа Андраде:

"Вот это новость!!!! Круто, поздравляю Мишка"; "Ну наконец-то не Ивлеева со своим клоном"; "В рай полетите однозначно"; "Наконец-то будут наши ведущие, как раньше)"; "Вау круто, интересно будет посмотреть"; "Классс, на родину"; "Повеселитесь"; "Супер, класс ❤️❤️❤️ Будет круто ✨👍"; "Вау 😍😍😍😍😍😍 поздравляю!!!! Очень круто!!! Горжусь".

Напомним, подопечная Потапа в кружевном белье засветила упругих "малышек" прямо в постели

А еще Politeka писала, что знойная подопечная Потапа Мишель Андраде покрутила смелым декольте прямо перед камерой

Также Politeka сообщала, подопечная Потапа показала красавца-отца, который затмил известного актера, редкие кадры: "Эффект зеркала"