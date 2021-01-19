Известная певица и подопечная продюсера Потапа Мишель Андраде отправилась на зимний отдых вместе со своим папой

Как сообщает Politeka.net, красотка поделилась кадрами своих развлечений на льду в соцсети "Инстаграм" (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца). Девушка нарядилась в желтую толстовку, а ее родитель появился в черной куртке, бейсболке и черных очках. Вместе с отцом Марио Мишель Андраде принялась громко свистеть у зеркально гладкого водоема в Боливии, откуда родом мужчина.

"Спрашиваете откуда свист! Листайте", - отметила певица в своем посте.

Пользователи сети узнали мелодию национального гимна Боливии, откуда родом артистка, и оставили много теплых комментариев. Некоторые отметили, что мужчина внешне похож на известного американского актера:

"Уюни, Боливия ❤️ сейчас там сезон дождей и есть эффект зеркала. В прошлом году ездила туда автостопом 😅"; "Это Джонни Ноксвилл? Очень похож"; "капец красивые и солнечные люди"; "Дядя Марио!!! Какие же вы классные!!"; "Папа вам не мама)"; "Какая она волшебная. Мишель, красотка"; "Похожая улыбка, папа"; "Мишель ты так поменялась😻🔥 в лучшую сторону🔥"; "Мишелька, Марио—аааааа, какие вы классные!!!❤️🥰"; "это так красиво 😍💔"; "Как красиво 😍❤️❤️ я люблю видеть их счастливыми"; "Вы прелесть 😍😍 Папочка с Доченькой"; "Крутая и классная Мишель Андраде".

Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».

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