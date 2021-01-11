Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде впечатлила роскошной фигурой в кружеве

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

"Утро началось с хороших новостей❤️ Так приятно! Песня «не знаю» в 2020 году была одна из самых прослушиваемых песен на украинском языке на радио!! Мне безумно приятно!!!❤️ Урааа🥳 Видя такие результаты хочется ещё больше дарить вам своё творчество! Может быть записать для вас новый трек на украинском?🥰" – говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Андраде предстает перед камерой в кружевном белье, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе. Это привело в "дикий" восторг ее поклонников.

"Горячая штучка", "вау, вот это малышка", "милая", "моя девочка", "Мишелька, можно к тебе?", - пишут они.

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Развеселая Мишель в пижамных клетчатых штанах и белой футболке, завязанной на талии, держа в одной руке бокал с красным напитком виртуозно покрутила бедрами. А в довершении еще и смачно потрусила ягодицами, рискуя разлить содержимое бокала.

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