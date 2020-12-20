Украинский продюсер и певец Потап ошеломил кадрами с нового клипа его подопечной Мишель Андраде, где знаменитость в страстном танце едва не разорвала тесный топ

Как рассказывает Politeka, ролик был опубликован на странице знаменитости в Instagram.

«Новая Мишель!!! Эта песня для всех девчонок, которые сомневаются в себе, иногда что бы перебороть свои страхи и комплексы ,нужно подойти к зеркалу и сказать»Я самая красивая!» «Я все смогу» ну а перед выходом на экзамен, на улицу, на тусу ,что бы себя мотивировать можно спеть «Its me bitch», - говорится в сообщении.

На опубликованном ролике раскрепощенная Андраде исполняет зажигательный танец с подругами, демонстрируя роскошную фигуру в разных соблазнительных позах. В какой-то момент кажется, что тесный топ красотки сейчас разорвется от столь интенсивных движений.

«Да что уже ..... не стесняйтесь ! Давайте снимайте по*но клипы ! Ужас , пошло ..... 👎 такое уже снимают тогда - когда нет , что показать», «мне напоминает Бритни Спирс», «это огонь», «классно танцует», «Всегда угарала над людьми, которые говорили, что Настя копирует Мишель», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».

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