Певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала танец с роскошными красотками

Как передает Politeka.net, девушка разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" серию фото со съемок своего нового клипа. Для выступления артистка выбрала вызывающий, но весьма удобный наряд, не сковывающий движений. Изюминкой образа стал черный топ, который обнажил ее живот и сделал сильный акцент на декольте, судя по кадрам, Мишель даже не надела под низ бюстгальтер. На ней также можно заметить колготки, сквозь которые просвечивается нижнее белье.

На одном из снимков подопечная Потапа прижалась грудью к кудрявой танцовщице в черном боди и обожгла ее страстным взглядом. Она также разместила общий кадр, на котором стала с двумя девушками позади, тогда как все остальные присели на корточки с широко раздвинутыми ногами.

"Как важно вокруг себя собрать именно тех людей от которых ты сам заряжаешься. Я безумно кайфую, когда нахожусь в компании девушек. Потому, что они чаще всего заряжают невероятной энергетикой. Это было самый важный критерием для работы в Dance Vídeo «GIRL POWER» Благодарю вас! Вы прекрасны. Отмечайте всех кто вас так же заряжает", - поделилась Мишель Андраде эмоциями в описании.

Пользователи соцсети в комментариях восхитились энергичным видом певицы и засыпали ее приятными комплиментами:

"Невероятная🔥❤️"; "Какая кайфовая 🔥😻"; "Клип пушечка🔥"; "Голос прекрасный и фигура сногсшибательная Мишель"; "Супер-любовь❤️💔"; "Обожаю !!! @mishvirmish !!!!"; "Да ты точно, это делаешь, если ответишь отожмусь 50 раз 😎✊"; "Кто рулит миром? Девушки"; "отмечаю - it's you @mishvirmish невероятная energy от которой всегда кайфую".

Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».

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