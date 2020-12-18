Известная певица Мишель Андраде, которую продюсирует Алексей Потапенко (Потап), показала себя в чувственном образе
На кадрах красотка позирует в топе и штанах. Звезда позировала в топе и штанах. Красотка стала на коленки, выгнув спинку. Волосы у девушки были распущенными, а образ Мишель дополнила небольшим мейкапом. Кадры получились очень соблазнительными и даже пикантными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Это трек - мотивация для самой себя в первую очередь. В нем я поделилась своим личным ритуалом: в моменты сомнений я всегда подхожу к зеркалу и, глядя себе в глаза, говорю: «Мишель, у тебя все получится, ты все сможешь, дерзай!». И я хочу, чтобы каждая девушка чувствовала суперсилу, которой в ней прячется, и позволяла себе иногда побыть bad girl", - написала звезда под фото.
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Фанаты, включая Тарзана, поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:
"Мишелька", "Лучшая бомбита", "Мишель ты очень крутая!! Лучшая !!", "Хороша собой, bad girl!!!", "Ты прекрасная Мишель".
Сообщалось, что певица Мишель Андраде заинтриговала свежими кадрами и приятным сюрпризом.
Так, на кадрах дерзкая брюнетка предстала с хвостиком, в микро-топе и штанах черного цвета. Мишель продефилировала, соблазнительно виляя бедрами и играя с волосами, между девочками из подтанцовки, упавшими на колени и оттопырившими свои ягодицы.
Напомним, подопечная Потапа соблазнила аппетитными формами в стильном черном наряде
А еще Politeka писала, что знойная Мишель Андраде поразила новой внешностью, подопечную Потапа не узнать
Также Politeka сообщала, что Мишель Андраде в крохотном бикини умостилась в кресле, соблазнив взглядом