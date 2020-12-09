Популярная украинская певица болливийского происхождения Мишель Андраде восхитила фигурой в наряде без штанов
Как рассказывает Politeka, фотографии знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.
«Хороший день сегодня выдался⚡️ Ждёт очень много интересных проектов до конца этого года. Вы даже себе не представляете как я хочу с вами поделится❤️ уверена что вам понравится!» - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Андраде позирует, умостившись на краю раковины. Знаменитость позирует в одной кофте и в колготах, изумительно показывая достоинства фигуры во всей красе. Образ знаменитости дополняло кружевная мини-юбка.
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«Королева», «ого, какая тигрица», «это невероятно», «на высоте», «божественные изгибы», - пишут ее поклонники.
Как мы рассказывали до этого, украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде огорошила формами, устроив пикантную фотосессию в автомобиле
«Вчера я в сториз сделала опрос, спасибо всем кто ответил))) я взяла себе парочку на заметку❤️», - говорится в сообщении.
Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».
Как сообщала Politeka, Мишель Андраде застукали в порыве страсти с известным красавчиком, жаркие кадры: «Хороша чертовка».
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