Популярная украинская певица болливийского происхождения Мишель Андраде восхитила фигурой в наряде без штанов

Как рассказывает Politeka, фотографии знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Хороший день сегодня выдался⚡️ Ждёт очень много интересных проектов до конца этого года. Вы даже себе не представляете как я хочу с вами поделится❤️ уверена что вам понравится!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Андраде позирует, умостившись на краю раковины. Знаменитость позирует в одной кофте и в колготах, изумительно показывая достоинства фигуры во всей красе. Образ знаменитости дополняло кружевная мини-юбка.

«Королева», «ого, какая тигрица», «это невероятно», «на высоте», «божественные изгибы», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде огорошила формами, устроив пикантную фотосессию в автомобиле

«Вчера я в сториз сделала опрос, спасибо всем кто ответил))) я взяла себе парочку на заметку❤️», - говорится в сообщении.

Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде застукали в порыве страсти с известным красавчиком, жаркие кадры: «Хороша чертовка».

Также Politeka писала, что фаворитка Потапа в рваном топе заставила дочь рэпера воскликнуть: "Боже! Кто это...".