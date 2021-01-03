Певица Мишель Андраде ошеломила забавами возле елочки

Как передает Politeka.net, 24-летняя подопечная рэпера и продюсера Потапа опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором изумила жаркими танцами (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, развеселая Мишель в пижамных клетчатых штанах и белой футболке, завязанной на талии, держа в одной руке бокал с красным напитком виртуозно покрутила бедрами. А в довершении еще и смачно потрусила ягодицами, рискуя разлить содержимое бокала. Певица улыбалась и подпевала одновременно, высоко поднимала руки и мотыляла головой.

Кокетливый образ красотки дополнила мини-шапочка Санта Клауса.

"С Новым годом биттчеессс жду ваши видосики в тик токе снигурочкии🔥❤️", - подписала кадры Андраде.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Это можно смотреть бесконечно"

"Айй пушкаа🔥"

"Ты посмотри, что творится... прям разбойница какая-то"

"Красавица❤️❤️❤️"

"Зачет 🔥"

Отметим, популярность пришла к Мишель в 2013 году, когда она приняла участие в 4-м сезоне украинского шоу X-Фактор. Ей удалось пробиться в топ-24 лучших исполнителей. Позднее она познакомилась с продюсером Алексеем Потапенко (Потапом), который предложил ей сотрудничество. По его словам, он не встречал такой красивой и талантливой певицы со времен знакомства с Настей Каменских.

Ранее мы сообщали, Мишель в соцсети предлагают стать следующей "Холостячкой" - намекая, что пора бы девушке задуматься не только о карьере, а и о личном счастье.

"Хотела бы увидеть тебя в Холостячка))"; "Ой, Мишка:) Достанется ж кому-то такое счастье;)", - комментировали пользователи постельные снимки певицы.

Напомним, Потап похвастался жарким видео с Мишель Андраде, скоро переплюнет Каменских

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