Певица Мишель Андраде искусила экзотической красотой на свежих фото

Как передает Politeka.net, 24-летняя звезда, подопечная рэпера Потапа, опубликовала новые снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала себя в откровенной фотосессии.

Так, горячая брюнетка избавилась от лишней одежды, оставшись в бюстгальтере и трусиках телесного цвета с белым кружевом. Мишель позировала в белоснежной постели, но слегка примятой.

На одном из кадров игривая Андраде, наполовину укутанная в одеяло, вытянула руку вперед, широко расставив пальцы, будто бы прикрываясь ими от объектива. Но камера все равно запечатлела ее улыбку и аппетитное декольте.

На другом фото Мишель сладко понежилась и прикинулась будто бы спит - девушка приобняла ножкой одеяло и закрыла глаза.

"Я знала, что неделя перед релизом будет очень продуктивной. И мне нужно будет очень быстро передвигаться по всему городу, так что переместилась в центр. В самом сердце Киева❤️ Теперь у меня столько крутых воспоминании связанным с этим местом) PS: на Mirror уже миллион!!!", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Некоторые "записали" подопечную Потапа в следующую "Холостячку", надеясь, что девушка прислушается и отправится на шоу искать свою любовь.

"Боже, ты идеальна🥵🥺"

"Какая ты секси🔥"

"Ох какая красивая🥵"

"Все, Мишель, я в гробу😍🔥"

"Хотела бы увидеть тебя в Холостячка))"

"Ниче се!!! 👌👀 Сильно! Эффектно!"

"Ой, Мишка:) Достанется ж кому-то такое счастье;)"

Ранее мы сообщали, Мишель эффектно поздравила с днем рождения музыкальный телеканал М1. Певица в золотистом платье, окруженная ребятами из подтанцовки, устроила тверк прямо перед камерами.

Напомним, Потап похвастался жарким видео с Мишель Андраде, скоро переплюнет Каменских

А еще Politeka писала, что подопечная Потапа Мишель Андраде без белья пошалила с горячими красотками