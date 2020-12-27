Популярная певица Мишель Андраде похвасталась эпатажным выступлением

Соответствующие кадры звезда опубликовала в своем Instagram.

Так, подопечная продюсера Потапа своеобразно решила поздравить с днем рождения музыкальный телеканал М1.

Мишель Андраде в личном микроблоге опубликовала видео своего выступления во время вручения музыкальных наград "M1 Music Awards".

На кадрах можно увидеть жаркую Мишель Андраде в золотистом платье в компании танцевальной группы. Судя по видео, подопечная Потапа плюнула на все и устроила тверк прямо перед камерами.

"С днём рождения вас! Вроде и молодые, но с другой стороны столько всего уже было сделано и продолжаете удивлять! Поздравляю вас с 19 летием! PS: Ох этот номер у меня навсегда в ❤️", - подписала она жаркие кадры в своем Instagram.

"Лучший номер за всю историю M1! Мишелька лучше всех была", "Станцевала без микрофона отрывок, как нормальный артист, не изображая способностей петь с такой хореографией", "Я помню этот номер, как смотрела его, это было так круто", "Вау, какая же красивая", "А я помню как я нереально за тебя переживала в этот день и одновременно очень гордилась! Это было мегакруто", "Наша крошка, очень любим", - написали поклонники под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что с Мишель Андраде случилось несчастье во время подготовки к новому номеру.

Подопечная Потапа пожаловалась, что «горела» новой постановкой и очень хотела, чтобы номер понравился публике, но умудрилась повредить себе шею.

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