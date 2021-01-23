Молодая певица боливийского происхождения Мишель Андраде показала фигуру на радость фанатам, а также сделала признание
Публикация появилась на личной странице исполнительницы в Инстаграм, передает Politeka.net
Как известно, 24-летняя исполнительница поёт на разных языках, среди которых на испанском, русском и португальском. Также она владеет украинским и английским языками. Девушка сотрудничает с продюсерским центром Алексея Потапенко (Потап) и его экс-супруги Ирины Горовой, а также активно выкладывает снимки, как любительские, так и студийные на страницах соцсетей.
Тем более, что певице есть, что показать. Она обладает восхитительной фигурой: точеной талией, упругими бедрами и волнующими изгибами.
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Так, на последнем фото Андраде попозировала в кожаном бюстгальтере и широких ультрамодных штанах, показав свою фигуру. Кроме того, девушка призналась, именно Украина помогла ей сформироваться как личность.
«Моментами, в Украине я чувствую себя как дома. Я сформировалась здесь как личность. Мне кажется именно эта страна помогла мне стать той Мишель, какая я сейчас и заниматься тем делом, к которому лежит моя душа», - призналась певица.
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