Екс-коханий підопічної Потапа Мішель Андраде вирішив спробувати свої сили на шоу "Голос країни"

Відео виступ українського музиканта Nikita Lomakin з'явилося на Youtube.

У черговому ефірі "Голос країни" на сцену вийшов популярний співак Микита Ломакін, який раніше перебував у відносинах з Мішель Андраде.

У рамках "сліпого прослуховування" колишній коханий підопічної Потапа виконав легендарну композицію My Heart Will Go On, яка є саундтреком до фільму "Титанік".

Артист зізнався, що участь у "Голос країни" - це спроба вийти за рамки звичного Микити Ломакіна.

Колишній коханий підопічної Потапа своїм яскравим виступом Надю Дорофєєву, яка відразу, почувши голос Микити Ломакіна, натиснула на кнопку і повернулася до нього. Але співак вибрав наставником Тіну Кароль.

"Мені дуже сподобалося. Так, тут не чути прям супер вокалу, але чутно, що хлопець вміє керувати своїм голосом. До того ж дуже цікава версія вийшла, я відчула", "крутий чувак, крутий вибір пісні. Мужик взяв жіночу пісню, заспівав гідно і не зіпсував, привніс чоловічі нотки. Респект", "Впевнена, що Тіна впізнала його. Навряд чи вона не впізнала б людину, на концерт якого ходила, і давала свою команду музикантів цій людині. Вже сварки, але тут впевнена...що вона знала, до кого повертається", "самозакоханий надто. Це видно завадило його розвитку. Рано зарезервувався", "О боже, це прекрасно", " як же він виріс, змужнів. Красень", - написали користувачі під відеороликом.

Микита Ломакін прославився завдяки "Х-фактору". Там же вперше засвітилася і Мішель Андраде. Ломакін пройшов на етапи прямих ефірів в четвертому сезоні шоу, зайнявши 9 місце.

Мішель до прямих ефірів не дійшла, але була помічена продюсерами, після чого стала співпрацювати з Потапом.

