«Воссоединение» Тины Кароль с Даном Баланом в новом сезоне шоу «Голос країни» призвело фурор

Фото со съемок проекта, на которых Балан подошел к Крароль, а затем примостился вместе с ней в судейском кресле, облетели Сеть и практически никого не оставили равнодушным.

Так не смог не отреагировать и ведущий Слава Демин. Он сделал перепост одного из нашумевших фото у себя в сторис.

«Шо там по обнимашкам? Ух, будет горячо», - прокомментировал он снимок.

При этом авторы проекта не раскрывают подробности относительно того. Какая же роль уготована Балану в новом сезоне.

Возможно, что Дан не пережил расставание с Тиной и захотел ее поддержать во время "Голоса". Быть может он станет своеобразным советчиком для Тины и поможет ей отбирать участников в свою команду. Как у него это получится, узнаете во время ближайших эфиров.

Как известно, на протяжение двух сезонов вокального шоу Тина Кароль и Дан Балан подогревали интерес к своим персонам, постоянно флиртуя друг с другом. В сети ходили слухи, что между звездами роман, но сами артисты тщательно избегали разговоров на эту тему.

Стоит отметить, что для поклонников шоу стало разочарованием отсутствие в кресле тренера Дана Балана. Однако продюсеры, похоже, придумали что-то поинтересней.

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