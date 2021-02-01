Популярная певица Тина Кароль удивила сдержанным видом рядом с музыкантом Даном Баланом, с которым ей приписывают роман

Как передает Politeka.net, на фан-странице Тины Кароль в Инстаграм появилось фото, на котором бывший тренер «Голоса країни» Дан Балан примостился рядом с Тиной, которая сидела в кресле. Певица была одета в черное платье с блестящими вставками. Она выглядела необычно из-за серебристых глаз, которые ей сделали стилисты. Волосы красотки были распущены.

Дан Балан был одет в джинсы, черную рубашку и светлый пиджак. Он сидел рядом с артисткой и искренне улыбался.

«Тина Кароль с Даном Баланом на съемках», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях оставили несколько отзывов о паре.

«Самые красивые», «Вау», «Красивая пара», «Они очень хорошие», - пишут поклонники.

Как известно, на протяжение двух сезонов вокального шоу Тина Кароль и Дан Балан подогревали интерес к своим персонам, постоянно флиртуя друг с другом. В сети ходили слухи, что между звездами роман, но сами артисты тщательно избегали разговоров на эту тему.

Стоит отметить, что для поклонников шоу стало разочарованием отсутствие в кресле тренера Дана Балана. Однако продюсеры, похоже, решили побаловать фанатов и пригласили музыканта на съемки.

Напомним, что Тину Кароль застали врасплох прямым вопросом о романе с Даном Баланом, реакция поражает: "Берегись...".

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