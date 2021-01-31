Відомій українській співачці та тренру на шоу "Голос країни" Тіні Кароль поставили незручне питання про особисте життя

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Кароль у соцмережі.

Так, на знімальному майданчику до Тіни підійшлов епатажний український візажист та блогер Олег Машуковський, який поцікавився у співачки, чи є у неї щось із Даном Баланом.

"А куди я прийшла, а? Куди я прийшла? Стережись! Тіно, слухайте, ось у мене таке питання. Так, дуже терміново. З Даном щось є у вас?" - запитав він.

У відповідь Кароль нічого не сказала, а тільки закотила очі та пішла.

Така реакція співачки є цілком очікуваною, адже їй вже давно настирливо приписують стосунки із молдавським співаком. Тим не менш, Кароль сама запостила собі в сторіс дане відео.

Відео також з'явилось на фан-сторінці Тіни Кароль.

Як відомо, Дан Балан і Тіна Кароль неодноразово брали участь і різних проєктах на українському телебаченні, а також разом виконували пісні. Шанувальники знаменитостей давно побачили між артистами іскру, тому переконані, що між ними зав'язався роман. Втім, ані підтвердження, ані спростування цим чуткам досі немає.

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