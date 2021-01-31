Известной украинской певице и тренру на шоу "Голос страны" Тине Кароль задали неудобный вопрос о личной жизни
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Кароль в соцсети.
Так, на съемочной площадке к Тине подошел эпатажный украинский визажист и блогер Олег Машуковский, который поинтересовался у певицы, есть ли у нее что-то с Даном Баланом.
"А куда я пришла, а? Куда я пришла? Берегись! Тина, слушайте, вот у меня такой вопрос. Да, очень срочно. С Даном что-то есть у вас?" - спросил он.
В ответ Кароль ничего не сказала, а только закатила глаза и ушла.
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Такая реакция певицы вполне ожидаема, ведь ей уже давно назойливо приписывают отношения с молдавским певцом. Тем не менее, Кароль сама запостила себе в сторис данное видео.
Видео также появилось на фан-странице Тины Кароль.
Как известно, Дан Балан и Тина Кароль неоднократно принимали участие в разных проєктах на украинском телевидении, а также вместе исполняли песни. Поклонники знаменитостей давно увидели между артистами искру, поэтому убеждены, что у них роман. Впрочем, ни подтверждения, ни опровержения этим слухам до сих пор нет.
Напомним, Тина Кароль не смогла скрыть настоящих эмоций на съемках " Голос страны"
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