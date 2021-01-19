Известная украинская певица Тина Кароль сверкнула украшениями на нежном фото

Известная артистка завоевала сердца миллионов поклонников своим талантом и красотой, передает Politeka.net.

Кроме того, что артистка активно занимается творчеством, также она успевает вести свой аккаунт в Инстаграм.

Так, на одном из новых снимков красотка предстала в одежде, похожей на пальто. Певица приспустила наряд с "шелкового" плечика. Казалось, под одеждой ничего не было, что придавало кадру особой пикантной интриги.

Красивые волнистые волосы легли аккуратной волной набок.

Звезда сверкнула своими "богатствами" - сережками в ушах и браслетами на руках.

Всего за 20 минут пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Никогда не встречала людей, которые могут передавать свою энергетику через экран. Спасибо. Наша - своя ❤️🔗", "Нежность 🤎", "Какая красивая и нежная 🎀", "офигенное фото💔", "Это лучшее, что я видела", "Глаз не оторвать😍", "Невероятно❤️😍", "Слов не подобрать😻 как красивоо😻😻😻😻", "Фотосессия и образ сплошная эстетика🌸", "Какая Нежность", "Прекрасная😍💛", "Королева 😍", "Богиня❤️😍", " Какая красивая 😍❤", "Максимально женственно 😍😍", "Как всегда прекрасна 💕", "Вай, дар речи потеряла🔥🤤", "Ангелочек", "Нежность моя😍🤍", "Тина ты прекрасна😍😍", "Невероятно красивая", " Моя нежная девочка", - написали пользователи сети.

Напомним, Тина Кароль нашла способ заработать на локдауне, раскрыты суммы гонораров: "Улыбается не просто так"

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