Співачка і суддя шоу "Голос країни" Тіна Кароль ошелешила всіх одкровеннями

Гучна заява прозвучала в одному з ефірів популярного шоу, а ролик опублікували на фанатському Instagram-акаунті, присвяченому Тіні Кароль.

Так, в ефірі мова зайшла про можливий роман Тіни Кароль зі співаком Даном Баланом, про який останні місяці писали українські ЗМІ.

Мабуть, Тіна Кароль після "сліпого" голосування підтримала думку одного з журі, а Надя Дорофєєва поцікавилася, чи не перебувають вони тепер в "коаліції".

Тіна Кароль відреагована на репліку і заявила, що вона ще не відійшла від "минулої коаліції", натякаючи на роман з Даном Баланом.

"Так, почекай, минула коаліція закінчилася романом на всю країну. Я ще від минулої коаліції не відійшла... Зачекайте!", - з посмішкою заявила популярна співачка.

"Коаліція закінчилася, чи закінчився роман?!",- поцікавився співак Монатік.

"Тааак, цікаво...",- заявила Надя Дорофєєва, дивлячись на Тіну Кароль.

Шанувальники миттєво відреагували на публікацію і заявили, що вони самі ще не відійшли від чуток про роман з Даном Баланом.

"Так, Тіночка, ми теж не відійшли", " Уляля. І тут нежданчик, приходить Дан", " нам всім теж цікаво...", "Роман триває", "коаліція переросла в роман, який триватиме все життя", " на всю країну? Я б сказала на весь світ", "Роман закінчиться, коли Дан покине країну", - написали вони в коментарях.

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