Певица и судья шоу "Голос країни" Тина Кароль ошарашила всех откровениями

Громкое заявление прозвучало в одном из эфиров популярного шоу, а ролик опубликовали на фанатском Instagram-аккаунте, посвященном Тине Кароль.

Так, в эфире речь зашла о возможном романе Тины Кароль с певцом Даном Баланом, о котором последние месяце писали украинские СМИ.

Видимо, Тина Кароль после "слепого" голосования поддержала мнение одного из жюри, а Надя Дорофеева поинтересовалась, не состоят ли они теперь в "коалиции".

Тина Кароль отреагирована на реплику и заявила, что она еще не отошла от "прошлой коалиции", намекая на роман с Даном Баланом.

"Так, подожди, прошлая коалиция закончилась романом на всю страну. Я еще от прошлой коалиции не отошла... Подождите!", - с улыбкой заявила популярная певица.

"Коалиция закончилась, закончился ли роман?!", - поинтересовался певец Монатик.

"Даа, интересно...", - заявила Надя Дорофеева, глядя на Тину Кароль.

Поклонники мгновенно отреагировали на публикацию и заявили, что они сами еще не отошли от слухов о романе с Даном Баланом.

"На на счет страны она поскромничала...", "Да, Тиночка, мы тоже не отошли", "Уляля. И тут нежданчик ,приходит Дан", "Нам всем тоже интересно...", "Роман продолжается", "Коалиция переросла в роман, который будет длиться всю жизнь", "На всю страну? Я бы сказала на весь мир", "Роман закончится, когда Дан покинет страну", - написали они в комментариях.

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