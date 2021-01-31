Популярна українська співачка Тіна Кароль показала фігуру у всій красі з новим гарячим образом

Як повідомляє Politeka.net, зірка опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" свіжі кадри зі зйомок нового кліпу, які провели в кімнаті з диваном (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця). Вона вбралася в незвичайне чорне плаття з коротким подолом, розрізом на стегні, відкритим животом і спокусливою зоною декольте. Можна без зусиль помітити, що артистка не одягла під низ бюстгальтер.

У такому вигляді Тіна Кароль розвалилася на дивані, закинула ноги на спинку, а верхню половину тулуба звісила на підлогу, дозволивши волоссю волочитися по килиму. Вона почала з млосним виглядом звиватися в незручній позі, широко відкриваючи рот.

Користувачі соцмережі висловили в коментарях свої враження від нового проекту Тіни Кароль. Думки шанувальників розлелилися, одні захопилися талантом співачки, а інші прийшли в подив через її витівки:

"Тіна, ти там ок?"; "Е-мае, Тіна Григорівна, що ти з нами робиш"; " не зрозуміла? Диван маленький? Навіщо на підлогу то?"; "Мати моя жінка"; "похмілля?😂 "; "До чого таке фото?Впала з дивана"; "Япона мати, я відкинулася 😍❤️"; " це неймовірно красиво 🔥❣️"; "Ох, як вогненно красиво 🔥😍"; "щось новеньке"; "Очманіти"; "заводить"; "Збожеволіла , коротше, ця Тіна)))"; "Все, у мене передоз"; "Просто шикарно, Тіночка ти супер"; "Тіна, ви з кожним днем інтригуєте все більше і більше 🤫 швидше б побачити всі 🤪🤪Яка красуня 😍😍"; "Ну наша ж любимка"; "Дуже незвично і дуже сексуально!".

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