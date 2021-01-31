Популярная украинская певица Тина Кароль показала фигуру во всей красе с новым горячим образом

Как сообщает Politeka.net, звезда опубликовала на своей странице в "Инстаграм" свежие кадры со съемок нового клипа, которые провели в комнате с диваном (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца). Она нарядилась в необычное черное платье с коротким подолом, разрезом на бедре, открытым животом и соблазнительной зоной декольте. Можно без труда заметить, что артистка не надела под низ бюстгальтер.

В таком виде Тина Кароль развалилась на диване, запрокинула ноги на спинку, а верхнюю половину туловища свесила на пол, позволив волосам волочиться по ковру. Она принялась с томным видом извиваться в неудобной позе, широко открывая рот.

Пользователи соцсети высказали в комментариях свои впечатления от нового проекта Тины Кароль. Мнения поклонников разлелились, одни восхитились талантом певицы, а другие пришли в недоумение из-за ее выходки:

"Тина, ты там ок?"; "Е-мае, Тина Григорьевна, что ты с нами делаешь"; "Не поняла? Диван маленький? Зачем на пол то?"; "Мать моя женщина"; "Похмелье?😂"; "К чему такое фото?Упала с дивана"; "Япона мать, я откинулась 😍❤️"; " это невероятно красиво 🔥❣️"; "Ох, как огненно красиво 🔥😍"; "Что-то новенькое"; "Обалдеть"; "заводит"; "Сошла с ума , короче, эта Тина)))"; "Всё, у меня передоз"; "Просто шикарно, Тиночка ты супер"; "Тина, вы с каждым днем интригуете все больше и больше 🤫 скорее бы увидеть все 🤪🤪Какая красотка 😍😍"; "Ну наша ж любимка"; "Очень необычно и очень сексуально!".

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