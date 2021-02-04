Тренер шоу "Голос країни", певица Надя Дорофеева впечатлила формами в сверкающем платье

Надя покорила поклонников не только своим талантом, но и привлекательностью, передает Politeka.net.

Артистка предстала в новом эфире шоу "Голос країни" в коротком сверкающем платье. Образ пленил поклонников.

В одном из последних постов артистка продемонстрировала формы в этом же наряде, но с интересного ракурса.

Надя позировала между двух красных штор. Она стояла боком, хвастаясь упругими ягодицами, тонкой талией и стройными ножками. Наряд имел вырез на спине, благодаря чему та оголилась и стало понятно, что красотка без белья.

"Вот и в девочку оделась", - написала певица.

За 20 минут пост собрал почти 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Надька, ты 🌪!", "И что за девушка☀️🔥🔥🔥", "Очаровательна ❤️😍", "Очень красивая девочка🥰♥️", "Тащусь от образа 🔥 очень сильно тебе идёт", "Образ очень классный 🔥🔥🔥🔥🔥", "Красивая🤍🔥", "Вауу,Этот наряд 🔥🔥", "Очень красивый образ😻🔥", "Хорошая такая девочка 😊", "Милаха 💝💝💝👍🏻", "Невероятно красивая😻", "Ваййй😍🔥 в эту девочку я влюбляюсь ещё больше🔥🔥🤤", "Шикарная 🔥🔥🔥", "КАКАЯ ЖЕ ТЫ БОГИНЯЯ 🥵⚡", "Как же вам идёт такой образ 🔥 красотка😍", "Какая нереальная о мой бог❤️❤️", "В красивую девочку 🌸", "Наша девочка нереально красивая🤤😍🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, измученный и раздетый муж Дорофеевой Дантес поделился своей болью, кадры: "Просто треш..."

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева разрыдалась на "Голосі країни", рассказав о трагедии в семье: "Простите...."

Также Politeka писала, что Дорофеева и Дантес не смогли сдержать чувств на "Голос країни", кадры закулисья: "Прямо голливудские звезды"