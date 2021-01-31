Тренеры-супруги шоу "Голос країни" Надя Дорофеева и Владимир Дантес подогревают чувства друг к другу даже во время съемок

Как пишет Politeka.net, певица выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новые кадры закулисья популярного вокального проекта (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца). Звездная пара появилась в кадре, покрасовавшись костюмами для нового выпуска 11 сезона.

Надежда Дорофеева выбрала короткое серебристое платье с вырезом на спине и тугими завязками на бедре, которые придало ему асиметричный вид и сделали акцент на стройных ножках. Владимир Дантес надел водолазку, которая отлично гармонирует с основным цветом его супруги, а также контрастные черные штаны.

Тренеры взялись за руки и прошлись за кулисами на съемочную площадку, не разлучаясь почти до самых тренерских кресел. По пути артисты тихонько переговаривались и хихикали, демонстрируя теплые семейные отношения.

"Выходим смотреть @goloskrainy_official ‼️ включайтесь в 21.00 @1plus1_ua", - призвала Дорофеева своих поклонников.

Пользователи соцсети пришли в восторг от внешнего вида пары и засыпали их приятными комментариями:

"Котятки"; "Когда оделась максимально красиво, а муж одел гольф и штаны с секонд хенда)"; "Вааай, какие вы милые ... я не могу"; "вы такие милыые 😍"; "Наадь, наряяд 🔥🔥 отвал башки 😋"; "Вы красотка, желаю вам победы в "Голосі" ❤️"; "Какое платье"; "Боже мой"; "Какой образ красивый 😍"; "мне нужно это платье 😻💔"; "Нуу прямо голливудские звезды"; "учшая пара страны и не только"; "как можно быть такой роскошной?"; "Наряд пушка"; "Обалдеть"; "Пора дуэтом порадовать"; "Оденься!! Спина голая 😂"; "А законно быть такой красивой?!!😍".

Напомним, Дорофеева посветила идеальной фигуркой в бикини и без одежды, показав самые жаркие кадры с отдыха.

Как сообщала Politeka, Дорофеева без штанов устроила урок соблазна, провокационные кадры.

Также Politeka писала, что Дорофеева в мини-топе и лосинах устроила бесконтрольный соблазн перед зеркалом.