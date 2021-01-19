Украинская певица и экс-участница группы "Время и стекло", Надя Дорофеева устроила жаркие танцы на репетиции

Недавно певица Надя Дорофеева стала первой украинской артисткой, которая набрала один миллион прослушиваний на стрим-платформе Spotify менее чем за два месяца. Дорофеева установила рекорд со своей первой сольной песней Gorit, ради которой так много работала и часами трудилась в студии, а также тренировалась перед съемками клипа.

Как видно из отрывка, записанного Надей на тренировке, занималась звезда довольно много, чтобы иметь при себе «козыри» на выступлениях. Певица исполнила первую сольную песню и сразу же записала к ней клип. Сольный проект DOROFEEVA стал настоящим digital-открытием года.

Также звезда занималась с Потапом, своим продюсером, и даже подготовила стихи, которые в будущем планирует превратить в часть своих композиций. Алексей в Инстаграм рассказал, что был рад увидеть то рвение, с которым певица приступила к самостоятельной карьере, уже без коллеги Алексея Завгороднего.

Стоит также отметить, что фигура Нади восхищает многих фанатов и при этом девушка не раз говорила, что с легкостью может съесть картофель, котлетку, пасту, пирожок – в общем все то, в чем большинство людей себя ограничивает, чтобы не набрать лишних кило.

Так как у звезды хороший обмен веществ, она просто не набирает лишнего, а спорт и тренировки с подтанцовкой ей в этом помогают.

«Купальный сезон закрыт; Ну как можно быть такой сильно красивой ?🥺😍; Хорошего полёта и мягкой посадки❤️; В Киев работать😍🔥; Теперь в -20 лететь, жестко наверное ))); Ждём от тебя новых открытий!❤️ Наверняка, впереди столько всего интересного!🚀 хорошо нагибаетесь🔥 ох и пресс, Надя🔥🔥; Богиня красоты😍❤️; Такая красивая😍; Очень жаль); Вай Красотка♥️♥️; Красивая😍».

Напомним, Дорофеева в "сеточке" дерзко расставила ноги, обратившись к публике.

А еще Politeka сообщала, что красотка-двойник Дорофеевой взбудоражила фантазии сочным лакомством.

Также Politeka писала, что Могилевская и Дорофеева устроили "жару" в соблазнительных нарядах