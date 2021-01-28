Популярная украинская певица Надя Дорофеева в подробностях показала, как развлекалась на Бали со своим мужем, музыкантов Владимиром Дантесом
Как сообщает Politeka.net, звезда, которая не так давно вернулась в Украину, поделилась новым Влогом в своем Инстаграм. В коротком видео Надя постаралась собрать самые яркие моменты поездки.
На кадрах можно увидеть, как пара беззаботно веселится друг с другом и со своими друзьями. Время от времени певица появляется в кадре в купальнике, демонстрируя свою идеальную фигуру.
Как рассказала в видео сама Дорофеева, на Бали она не теряла времени даром и занималась спортом. Видимо, поэтому ей не терпелось похвастаться результатами.
74-летняя мама Королевой тряхнула стариной в платье с экстра-декольте, Тарзану с тещей повезло: "Я суперзвезда!"
Винник выдал правду об отношениях между Кароль, Дорофеевой и Монатиком на "Голос країни": "Есть что рассказать"
Гарри вернется в королевский дворец без Меган Маркл, в Британии переполох: "После развода..."
Истерика случилась у дочери Оли Поляковой, праздник превратился в испытание: "Он душит тебя? О, Боже!"
Тину Кароль, Горбунова и Винника застукали за кулисами "Голос країни" за неожиданным занятием: "Спасите меня!"
Дорофеева также показала, как они с Дантесом купались обнаженными в ванне с цветами.
«Мы прилетели на Бали перед Новым годом и это впервые у меня такой опыт, что Новый год мы встречали не как обычно на концерте, а в теплой стране. Это было странно и непривычно, но тем не менее мы готовили крабовый салат и оливье», рассказала певица.
Ее поклонники не могли не оценить такие кадры.
«если отдыхать, то только так!», «Спасибо за такой классный влог», «Это ну ооочень круто. Атмосферно, ну и прям душа», «Ой Наша Надя очень красивая», - пишут люди.
Напомним, Дорофеева распахнула рубаху перед Дантесом, показав красоту в броском лифчике.
А еще Politeka писала, что Дорофеева в бесстыжем топе показала моменты, которые ее впечатлили на "Голос країни".
Также Politeka сообщала, что дерзкая Дорофеева в смелом топе взбудоражила кадром за кулисами "Голосу країни".