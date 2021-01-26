Владимир Дантес и Надя Дорофеева показали, как развлекались в отпуске

На фото Надя позировала в шортах, рубашке и топике. звезда подняла руки, а голову прикрыла бейсболкой. Рядом можно увидеть Владимира, который был в рубашке и очках. Дантес снимал себя и Дорофееву на телефон, хвастаясь роскошными видами пляжа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Очень странно, но хочется опять в отпуск))))

Бегать с Надей Дорофеевой по пляжу, делать селфи, целоваться... а не вот это всё)))", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я бы к вам домой", "На аквадискотеку", "Приезжайте к нам в село, пляски, пиво и вино)", "В Италию. Пить вино, кушать пасту и пиццу, гулять по красивым незнакомым улочкам, делать много фоточек, есть gelato... короче, познавать все прелести dolce vita", "С любимой куда угодно!!!".

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У себя в Инстаграм Дантес опубликовал весьма пикантные кадры с голой женой. Сам артист тоже засветился раздетым. Как известно, парочка отдыхает на Бали, де наслаждается жизнью и отпуском.

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