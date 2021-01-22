Украинский певец, муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес впечатлил интимной фотографией

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист решил показать, почему он не любит ходить на массажи. Исполнитель зашел издалека, опубликовав свое фото с отдыха с оголенным торсом. Он стоял в длинных шортах, засунув руки в карманы. Было видно, что лицо артиста обгорело на солнце.

«Готовы увидеть мою самую се**уальную фотографию?», - подписал фото Дантес.

На следующем сторис артист предстал в весьма необычном виде. Он стоял раздетым посреди массажного кабинета. Мужчина повернулся спиной к камере, продемонстрировав свою «пятую точку», которая просвечивалась через одноразовые прозрачные трусы. Несмотря на то, что белье было черного цвета, оно не смогло скрыть практически ничего.

«Вот из-за такого шикарного белья я «люблю» массаж», - подписал фото Дантес.

Судя по всему, фото было сделано во время отдыха Дантеса и Дорофеевой на Бали. Там они отдыхали с друзьями, пока в Украине был локдаун.

Ранее мы писали, что Владимир Дантес поделился чувственным фото со своей женой. Парочка резвилась в бассейне, Надя залезла на плечи к любимому и чувствовала себя счастливой.

Напомним, что Дантес взъелся на Надю Дорофееву из-за денег, подробности конфликта: "Ты что, о**енела вообще!".

Как сообщала Politeka, Дантес с Дорофеевой вернулись в Украину, огорошив домашними кадрами: "Это вам не Бали".

Также Politeka писала, что романтичный Дантес громко оконфузился на глазах у Дорофеевой прямо в самолете: "Вова, высморкайся...".