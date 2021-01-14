Зірки Надя Дорофєєва та Володимир Дантес в шлюбі ось уже п'ять років. Пару називають ідеальним союзом. Але чи це так?

В ефірі програми "Їжа Дурнєва" (відео з'явилося на YouTube) Дорофєєва сміливо вивалила брудну білизну свого сімейного життя.

Артистка зізналася, що на зорі стосунків з Дантесом у них траплялися сварки навіть через дріб'язкові моменти. Наприклад, якось Володимир не на жарт розпалився через гроші. Наді захотілося нового хліба, який, за словами Дантеса, коштував занадто дорого.

"Шість чи сім років тому з'явився гречаний хліб, і він продавався тільки в одному магазині в Києві, в центрі. І я пам'ятаю, що я вийшла з Вовою в магазин і кажу: "Уяви зараз гречаний хлібець і паштет. Давай туди з'їздимо і купимо гречаний хліб". І Вова каже: "За 37 грн? Ти що, охреніла взагалі!" А я прошу: "Вова, будь ласка! Він такий смачний!" Тоді ми супер рахували гроші, сильно. Зараз ми, слава Богу, почали заробляти, і немає моменту, коли ти підходиш і пильно звертаєш увагу на суму. Але тоді ми посварилися з ним через цей хліб. Мені було неприємно", - розговорилася Дорофєєва.

Відзначимо, пара почала зустрічатися в 2011 році, а через чотири роки зіграла весілля.

Раніше Надя розповідала в одному з інтерв'ю, що вони познайомилися в поїзді, коли їхали на спільний концерт.

"Я пам'ятаю, що Вова взагалі не звертав на мене уваги, тому я раніше за інших пішла в своє купе спати. Але через пару годин він різко відкрив двері в моє купе і сказав всього лише одну фразу: "Надя, я одружуся з тобою". Після чого відразу пішов", - розповіла співачка.

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