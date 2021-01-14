Звезды Надя Дорофеева и Владимир Дантес в браке вот уже пять лет. Пару называют идеальным союзом. Но так ли это?

В эфире программы "Еда Дурнева" (видео появилось на на YouTube) Дорофеева смело вывалила грязное белье своей семейной жизни.

Артистка призналась, что на заре отношений с Дантесом у них случались ссоры даже по пустяковым моментам. К примеру, как-то раз Владимир не на шутку распалился из-за денег. Наде захотелось нового хлеба, который, по словам Дантеса, стоил слишком дорого.

"Шесть или семь лет назад появился гречневый хлеб, и он продавался только в одном магазине в Киеве, в центре. И я помню, что я вышла с Вовой в магазин и говорю: "Представь сейчас гречневый хлебушек и паштет. Давай туда съездим и купим гречневый хлеб". И Вова говорит: "За 37 грн? Ты что, охренела вообще!" А я прошу: "Вова, пожалуйста! Он такой вкусный!" Тогда мы супер считали деньги, сильно. Сейчас мы, слава Богу, начали зарабатывать, и нет момента, когда ты подходишь и пристально обращаешь внимание на сумму. Но тогда мы поругались с ним из-за этого хлеба. Мне было неприятно", - разоткровенничалась Дорофеева.

Отметим, пара начала встречаться в 2011 году, а спустя четыре года сыграла свадьбу.

Ранее Надя рассказывала в одном из интервью, что они познакомились в поезде, когда ехали на совместный концерт.

"Я помню, что Вова вообще не обращал на меня внимания, поэтому я раньше остальных ушла в свое купе спать. Но спустя пару часов он резко открыл дверь в мое купе и сказал всего лишь одну фразу: "Надя, я женюсь на тебе". После чего сразу ушел", – рассказала певица.

Напомним, что умытая Дорофеева неожиданно показала, что обычно скрывает под слоем макияжа: секрет раскрыт.

Также Politeka писала, что мокрая Дорофеева устроила с Дантесом экстремальный поцелуй под водопадом: "Аж дух захватывает".