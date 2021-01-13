Украинская певица Надежда Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом устроили брачные игры в ванной

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Дантес опубликовал весьма пикантные кадры с голой женой. Сам артист тоже засветился раздетым. Как известно, парочка отдыхает на Бали, де наслаждается жизнью и отпуском.

На свежем фото Надежда лежала в ванной полностью раздетая. Свой бюст она прикрыла руками. Ванну украшали экзотические цветы, которые прикрывали обнаженное тело певицы.

На втором фото в ванную порезвиться с женой залез и сам Владимир. Дорофеева сфотографировала его, украшенного цветами. Самое интересное было спрятано под цветами.

«Мы видим себя не так, как другие. Привожу пример разных взглядов. Считаю, что я сильно не доработал по композиции, свету и вообще ракурс не очень удачно выбрал. А вот Надя постаралась. Говорит, что я тут сильно хорошо получился. Кто я такой, чтоб ей не верить))», - подписал фото Дантес.

В комментариях звездной парочке оставили массу приятных слов.

«Романтика», «Глазами любящей женщины», «Какие вы крутые, ребят», «Краш и крашиха на одном фото это очень горячо», «Боже! Вова на первом фото Бомба. Ракета», - пишут пользователи сети.

Напомним, что умытая Дорофеева неожиданно показала, что обычно скрывает под слоем макияжа: секрет раскрыт.

Как сообщала Politeka, взъерошенная Надя Дорофеева показала, как искусно соблазняет Дантеса: "Мое любимое...".

Также Politeka писала, что мокрая Дорофеева устроила с Дантесом экстремальный поцелуй под водопадом: "Аж дух захватывает".