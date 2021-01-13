Українська співачка Надія Дорофєєва виконала гарячий танець для свого чоловіка Володимира Дантеса

Як повідомляє Politeka.net, після святкування Нового року та Різдва подружня пара вирушила відпочити на Балі, звідки регулярно викладають цікаві кадри. Так Надія Дорофєєва показала, як відпочиває на розкішній орендованій віллі. Для вечірніх розваг вона одягла коричневий костюм з блузки і шорт на високій талії, в якому покрасувалася в заскленому залі.

Того ж дня співачка вирушила повечеряти, але не змогла всидіти за столиком і відправилася танцювати біля прямокутної колони і спокушати свого коханого. Спочатку красуня пристрасно присіла, ковзнувши спиною об поверхню, а потім нагнулася і притиснулася до неї сідницями. Наостанок вона сперлася на колону руками і почала переминатися з ноги на ногу, виляючи стегнами. "Моє улюблене, пам'ятаєш?", - поцікавилася Надя у свого супутника, який зняв все на камеру.

"Псевдо сексі танці. Коли кличу його танцювати, а він морозиться", - підписала кадри Дорофєєва, явно натякаючи на свого чоловіка Володимира Дантеса.

Раніше виконавиця розповіла про неприємну ситуацію, яка сталася у них з Володимиром Дантесом під час відпочинку в екзотичній країні. За слова Наді, коли вона з чоловіком повернулася в номер, то побачили в спальні змію. Зірка навіть показала, як співробітники готелю ловили тварину.

Нагадавши, Дорофєєва в "сіточці" зухвало розставила ноги, звернувшись до публіки.

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