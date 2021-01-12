Экс-солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась романтичным кадром из отпуска на Бали

Надя Дорофеева вместе со своим супругом Владимиром Дантесом решила провести отпуск на Бали. Пара также отметила Новый год и Рождество на курорте вместе с близкими и друзьями. Сейчас же звездные супруги наслаждаются обществом друг друга.

Новыми кадрами Дорофеева решила поделиться несколько часов назад и немало удивила публику, ведь рисковый кадр и небольшое видео нельзя было оставить без внимания. Дело в том, что артисты забрались на скалистые горы водопада, чтобы сделать невероятно-романтичные фото и заодно покорить фанатов своими поцелуями.

«Это Вова, я и водопад Kanto Lampo 🤍», - написала Надя под видео.

Фанаты отреагировали вместе с коллегами и друзьями звезд, в том числе и экс-супруги – Потап и Ирина Горовая:

«Вай🔥😍 такие милые и красивые котята в нереальном красивом месте😍🔥; Закрывайте ленту Инстаграмма, сегодня вы ничего милее не увидите 😍🥺🤍; Ваууу🔥🔥очень красиво; Просто шикарные!!!🔥; Очень красиво😍; А Ф И Г Е Т Ь . Аж дух завораживает 😍🔥; красиво то как😍; Как красиво 😍; Котикиии😍; Лучшая семья шоу бизнеса😍❤️; DODOFAMILY от красоты такой в шоке 😍🔥; Как красиво 🤯♥️; Как красиво ваууу😍».

Ранее Надя решила рассказать, что с момента премьеры клипа «Gorit», ролик уже набрал более 15 млн просмотров в YouTube. Об своем достижении Надя Дорофеева сообщила на своей странице в Инстаграм. Стоит отметить, что после первого же дня презентации, в сети случился скандал. А затем еще один, связанный с плагиатом.

Как выяснилось, первая причина гнева пользователей сети оказалась из-за места съемок видеоработы – одной из локаций был выбран мост над Аллеей Небесной сотни — место гибели многих десятков людей во время Революции Достоинства.

Вторая волна обсуждения была связана с тем, что Надю обвинили в копировании припева песни Mathematics британской певицы Виктории Гескет. Впрочем, это не помешало набрать 15 миллионов просмотров сольному клипу Дорофеевой.

Напомним, Дорофеева в "сеточке" дерзко расставила ноги, обратившись к публике.

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