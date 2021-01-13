Украинская певица Надежда Дорофеева исполнила горячий танец для своего мужа Владимира Дантеса

Как сообщает Politeka.net, после празднования Нового года и Рождества супружеская пара отправилась отдохнуть на Бали, откуда регулярно выкладывают интересные кадры. Так Надежда Дорофеева показала, как отдыхает на роскошной арендованной вилле. Для вечерних развлечений она надела коричневый костюм из блузки и шорт на высокой таллии, в котором покрасовалась в застекленном зале.

В тот же день певица отправилась поужинать, но не смогла усидеть за столиком и отправилась танцевать у прямоугольной колонны и соблазнять своего возлюбленного. Сначала красотка страстно присела, скользнув спиной о поверхность, а затем нагнулась и прижалась к ней ягодицами. Напоследок она оперлась на колонну руками и принялась переминаться с ноги на ногу, виляя бедрами. "Мое любимое, помнишь?", - поинтересовалась Надя у своего спутника, который снял все на камеру.

"Псевдо секси танцы. Когда зову его танцевать, а он морозится", - подписала кадры Дорофеева, явно намекая на своего мужа Владимира Дантеса.

Ранее исполнительница рассказала о неприятной ситуации, которая произошла у них с Владимиром Дантесом во время отдыха в экзотической стране. По слова Нади, когда она с мужем вернулась в номер, то увидели в спальне змею. Звезда даже показала, как сотрудники отеля ловили животное.

Напомним, Дорофеева в "сеточке" дерзко расставила ноги, обратившись к публике.

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