Екс-солістка " Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася романтичним кадром з відпустки на Балі

Надя Дорофєєва разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом вирішила провести відпустку на Балі. Пара також відзначила Новий рік і Різдво на курорті разом з близькими і друзями. Зараз же зіркове подружжя насолоджуються товариством один одного.

Новими кадрами Дорофєєва вирішила поділитися кілька годин тому і чимало здивувала публіку, адже ризиковий кадр і невелике відео не можна було залишити без уваги. Справа в тому, що артисти забралися на скелясті гори водоспаду, щоб зробити неймовірно-романтичні фото і заодно підкорити фанатів своїми поцілунками.

"Це Вова, я і водоспад Kanto Lampo 🤍», - написала Надя під відео.

Фанати відреагували разом з колегами і друзями зірок, в тому числі і екс-подружжя-Потап та Ірина Горова:

"Вай🔥 😍 такі милі і красиві кошенята в нереальному красивому місці😍 🔥; закривайте стрічку Інстаграма, сьогодні ви нічого миліше не побачите😍 🥺 🤍; ваууу 🔥 🔥 дуже красиво; просто шикарні!!!🔥 ; Дуже красиво😍; А Ф І Г Е Т Ь . Аж дух захоплює 😍🔥; красиво то як😍; Як красиво 😍; Котикиии😍; Найкраща сім'я шоу бізнесу😍❤️; DODOFAMILY від краси такої в шоці 😍🔥; Як красиво 🤯♥️; Як красиво ваууу😍».

Раніше Надя вирішила розповісти, що з моменту прем'єри кліпу "Gorit", ролик вже набрав більше 15 млн переглядів в YouTube. Про своє досягнення Надя Дорофєєва повідомила на своїй сторінці в Instagram. Варто відзначити, що після першого ж дня презентації, в мережі стався скандал. А потім ще один, пов'язаний з плагіатом.

Як з'ясувалося, перша причина гніву користувачів мережі виявилася через місце зйомок відеороботи-однією з локацій був обраний міст над алеєю Небесної Сотні — місце загибелі багатьох десятків людей під час Революції Гідності.

Друга хвиля обговорення була пов'язана з тим, що Надю звинуватили в копіюванні приспіву пісні Mathematics британської співачки Вікторії Гескет. Втім, це не завадило набрати 15 мільйонів переглядів сольному кліпу Дорофєєвої.

Нагадавши, Дорофєєва в "сіточці" зухвало розставила ноги, звернувшись до публіки.

А ще Politeka повідомляла, що красуня-двійник Дорофєєвої розбурхала фантазії соковитим ласощами.

Також Politeka писала, що Могилевська і Дорофєєва влаштували "жару" в спокусливих нарядах