Чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес скучив за їжею після відпочинку на Балі

Володимир Дантес з Надею Дорофєєвою з Нового року балували своїх шанувальників екзотичними знімками з жаркого Балі, але після повернення в Україну їх чекала справжня екзотика для тих самих балійців: вдома зоряну пару зустріла мама і відразу ж нагодувала смачним обідом. Кадри теплої зустрічі співак показав на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Протягом 27 годин Дантес і Дорофєєва добиралися додому з Балі, але вдома їх чекав справжній сюрприз: мама встигла "поворожити" на кухні і приготувати найсмачніші українські страви.

На відео Володимир Дантес дуже емоційно показав, як виглядає стіл, який був підготовлений до приїзду зірок. Співак представив всіх, хто знаходився вдома, після чого з криком "Це вам, як то кажуть, не Балі!" показав ситний борщ, насипаний в тарілки.

Звичайно, до борщу за всіма правилами українського застілля належало тонко нарізане сало з зеленою цибулею, чорний хліб і бутерброди, але головною "прикрасою столу" стала запітніла пляшка спиртного, яка очікує, поки всі сядуть на свої місця.

У передчутті смачненького Володимир Дантес густим басом вигукував " жерти!", після чого з не меншим захопленням продемонстрував фанатам вміст духовки, в якій нудилося запечене м'ясо. Співак побачивши апетитної страви від нетерпіння вигукнув тим же голосом " і м'ясо!".

Варто відзначити, що пара провела на Балі досить багато часу і встигла скучити за такими звичними для українців речам як прості національні страви. Дантес і Дорофєєва вирушили на відпочинок ще перед Новим роком, але повернулися додому тільки 18 січня.

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