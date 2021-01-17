Певица и ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко поделилась яркими впечатлениями с публикой

Как передает Politekа.net, 30-летняя звезда опубликовала свежий кадр в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с мужем, певцом Владом Топаловым.

Промокшие из-за брызг водопада, Регина и Влад целовались, позируя на каменной глыбе. Певица была в бежевом монокини, сверкнув аппетитной фигуркой.

В подписи Тодоренко призвала всех влюбленных повторить этот "подвиг".

"#kantolampo - этот каскадный водопад невозможно обойти стороной!!! Особенно влюблённые обязаны заехать для фото сюда! Вход - 20 тыс. рупий c человека. Всего 5 минут спускаться по скользким ступенькам, пандуса для колясок нет, да и с детками туда не рекомендую ехать, если только малыши у вас не в слинге или эргорюкзаке)", - подписала фото звезда.

Пользователи с восторгом кинулись обсуждать увиденное:

"Красотааааа 😍"

"Как вы сделали такое живое фото 👍"

"Как завораживает 🤩"

"Безумно красивый водопад, Ваши ноги Регина🔥"

"🔥 Классные, красивые и счастливые!!! Огонь!"

"Я залипла на этой гифке!😃 Как красиво!👍"

"Выглядит красиво. Но плагиат походу"

"Как божественно, я бы тряслась от страха там 😂"

Примечательно, что в этом же месте несколько дней назад побывала певица Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом. Парочка так же стояла на скале и жарко целовалась.

"Это Вова, я и водопад Kanto Lampo 🤍", - лаконично подписала кадр Надя.

"❤фантастика❤"; "Мы тоже тут были 😍 в живую дух захватывает! Фото не передаёт конечно", - комментировали пользователи.

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