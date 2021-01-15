Известная телеведущая Регина Тодоренко, звезда тревел-шоу "Орел и Решка" впечатлила пикантными шалостями во время отпуска

Как сообщает Politeka.net, она разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото, сделанное в домике на экзотическом курорте Бали. Красотка расположилась перед камерой в неглиже и прикрылась лишь белоснежным одеялом в спальне, похоже, девушка даже не надела бюстгальтер. Вероятно, она избавилась от одежды из-за жары, ведь села спиной к работающему вентилятору.

"Я люблю улыбаться во все 32 🦷, но совсем скоро мне предстоит весёлая экзекуция - брекеты😁. Вот хочу получить у вас(у тех, кто носил брекеты) консультацию, какую конструкцию лучше устанавливать, какие минусы, есть ли дискомфорт и дополнительная морока с чисткой?", - поинтересовалась ведущая в описании.

Пользователи соцсети принялись обсуждать улыбку Регины Тодоренко, некоторые попытались отговорить ее от неприятной процедуры в комментариях:

"Все ж идеально, зачем?))) или мы чего-то не видим)"; "А разве Ваша улыбка не идеальная сейчас?"; "Забудь про шашлыки 👍 👍 👍 твоя еда бананы или что то похожее на них ))"; "Красивым даже брекеты к лицу 🔥"; "С идеальной улыбкой будете потом сверкать😍"; "Брекеты - это ужас 😩🙈для меня было так, но это в любом случае стоит того!"; "Лучше не надо. У Вас и так всё в порядке!!!?"; "Ты красотка!))) я одна из первых! Первый раз!!! Регина я тебя обожаю!!!!!!!! ❤️❤️❤️❤️ восхищаюсь!!!! Тоже люблю улыбаться во все 32!!!".

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