Телеведущая и певица Регина Тодоренко рассказала, как была поражена ее с Владом Топаловым сыном
Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда написала об этом в своем микроблоге в Инстаграм.
"Этот день я запомню навсегда! Наш сын оказался более смышлёным, чем я могла себе представить", - написала звезда.
Тодоренко рассказала, что на Бали ее ребенок подружился с четырехлетним индонезийским мальчиком по имени Фахра, с которым стал практически неразлучным.
Когда же она сказала сыну, что очень соскучилась и предложила ему провести время с родителями, ответ ребенка просто шокировал.
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Мальчик задумался, затем взял машинку и пошел на улицу.
«Ну, Мам, Щас пъиду. С ФахЬЁЙ погуляю и пъиду 😆🙈», - ответил ребенок недоумевающей матери.
«Я чуть не рухнула в бассейн со смеху 😂. Фразу «сейчас приду, мам» я начала говорить, ну, наверное, в лет 6, а может, даже в 15. Неужели современное поколение настолько быстро развивается, что уже в 2 года человек становится самостоятельным и независимым от родительской опеки. Мой мозг негодовал от услышанного, ведь двухлетний малыш, который совсем недавно вместо слов использовал звуки, а вместо ложки - пальцы, теперь сформировал своё собственное мнение и сделал абсолютно осознанный выбор! Материнское сердце расплывается в улыбке от гордости», - поделилась Тодоренко.
Напомним, Регину Тодоренко из «Орла и Решки» в образе знойной брюнетки впечатлила позой и видом: «Дали жару…».
Как сообщала Politeka, скромница Тодоренко ошеломила резкой сменой внешности, звезду не узнают: «Настоящая Клеопатра».
Также Politeka писала, что Регина Тодоренко кардинально сменила имидж, озадачив новым "безумием" на голове.