Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко решилась на очередную смену имиджа, поразив фанатов

Знаменитая телеведущая после того, как начала участие в шоу «Танцы на льду» начала менять имидж все чаще, чем привлекла внимание к себе. Чтобы продолжать быть в тренде и обращать внимание придирчивых поклонников, в этот раз Регина решилась на неожиданный шаг и перекрасила свои волосы.

Девушка не только преобразилась, но еще и удивила поклонников, ведь некоторые посчитали, что малиновый цвет состарил ее и заметно прибавил лет к внешности.

«Я тоже не ожидала😁 По вчерашнему опросу в сторис я поняла, что слишком стабильна, ведь 50% опрошенных ответили, что мой максимум - это натуральный цвет волос ) как вам Регина Петровна?», - написала Тодоренко.

Поклонники в свою очередь обсудили внешность артистки, а также ее оттенок волос – из шатенки девушка превратилась в бунтарку с малиновыми волосами.

«Какие вы классные)); В следующей программе ЛП вы Джессика Рэбит?; Шикарная))))) 🧸💓; Мне так нравится, хочу такой же цвет; В черном цвете сексуальней)🔥; А налысо. 😉?вот бы всех удивили так удивили , 2020 всё-таки ещё 🤣; сразу на русалочку Ариэль стала похожа 🔥», «Розовый вообще не ваш цвет!!! Абсолютно !! Я колорист со стажем 10 лет и прекрасно это вижу!! Как вам стилисты подбирали цвет и не видели ваш цветотип?? Куда смотрели? Вы стали намного старше! Вы тёплый цветотип, мягкий ! Вам идут тёплый цвета, 🌈 нежные, летние! Но никак не холодный розовый !!!» «С темным цветом и челкой, как в танцах на льду.. Намного круче🔥».

До этого Регина Тодоренко впечатлила образом, перевоплотившись в Клеопатру, фотографиями знаменитость решила поделиться у себя в Instagram.

«Ну и как вам Регина Петровна в образе знойной брюнетки ?) Мы с Марком Антонием Костомаровым @romankostomarovkrs сегодня дали жару на льду 😂🙈 🐍», - говорится в сообщении.

В то же время Тодоренко рассказала, что партнер «держал Клеопарту как мог, но она оказалась неукротима».

На опубликованном снимке Тодоренко позирует в окружении своего партнера, заигрывая и держа его лицо рукой. При этом ведущей «приделали» змею, которая якобы ползет по ней.

«Красотка», «браво за образ», «как всегда – самая красивая», «очень органично смотритесь», «Регина в любом образе безупречна. Выглядишь на все сто», - пишут ее поклонники.

Напомним, что Тодоренко блеснула "поджаренными булочками" в модном купальнике.

Еще Politeka писала, что Тодоренко озадачила переменами во внешности, звезду не узнать.

Также Politeka сообщала, что Тодоренко без капли смущения задрала юбку и выставила напоказ свои достоинства