Такой звезду вы еще не видели

Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко впечатлила образом, перевоплотившись в Клеопатру

Как рассказывает Politeka, фотографиями знаменитость решила поделиться у себя в Instagram.

«Ну и как вам Регина Петровна в образе знойной брюнетки ?) Мы с Марком Антонием Костомаровым @romankostomarovkrs сегодня дали жару на льду 😂🙈 🐍», - говорится в сообщении.

В то же время Тодоренко рассказала, что партнер «держал Клеопарту как мог, но она оказалась неукротима».

На опубликованном снимке Тодоренко позирует в окружении своего партнера, заигрывая и держа его лицо рукой. При этом ведущей «приделали» змею, которая якобы ползет по ней.

«Красотка», «браво за образ», «как всегда – самая красивая», «очень органично смотритесь», «Регина в любом образе безупречна. Выглядишь на все сто», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, украинская телеведущая Регина Тодоренко показала, какие акробатические трюки она выполняет во время выступления на льду.

Регина Тодоренко принимает участие в шоу "Ледниковый период", где ее партнером является известный спортсмен Роман Костомаров.

Напомним, что Тодоренко блеснула "поджаренными булочками" в модном купальнике.

Еще Politeka писала, что Тодоренко озадачила переменами во внешности, звезду не узнать.

Также Politeka сообщала, что Тодоренко без капли смущения задрала юбку и выставила напоказ свои достоинства.