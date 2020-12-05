Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко впечатлила образом, перевоплотившись в Клеопатру
Как рассказывает Politeka, фотографиями знаменитость решила поделиться у себя в Instagram.
«Ну и как вам Регина Петровна в образе знойной брюнетки ?) Мы с Марком Антонием Костомаровым @romankostomarovkrs сегодня дали жару на льду 😂🙈 🐍», - говорится в сообщении.
В то же время Тодоренко рассказала, что партнер «держал Клеопарту как мог, но она оказалась неукротима».
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На опубликованном снимке Тодоренко позирует в окружении своего партнера, заигрывая и держа его лицо рукой. При этом ведущей «приделали» змею, которая якобы ползет по ней.
«Красотка», «браво за образ», «как всегда – самая красивая», «очень органично смотритесь», «Регина в любом образе безупречна. Выглядишь на все сто», - пишут ее поклонники.
Как сообщалось ранее, украинская телеведущая Регина Тодоренко показала, какие акробатические трюки она выполняет во время выступления на льду.
Регина Тодоренко принимает участие в шоу "Ледниковый период", где ее партнером является известный спортсмен Роман Костомаров.
Напомним, что Тодоренко блеснула "поджаренными булочками" в модном купальнике.
Еще Politeka писала, что Тодоренко озадачила переменами во внешности, звезду не узнать.
Также Politeka сообщала, что Тодоренко без капли смущения задрала юбку и выставила напоказ свои достоинства.