Известная украинская ведущая и звезда «Орла и решки» Регина Тодоренко впечатлила роскошнім образом в белом с необычным цветом волос
После того, как знаменитость сыграла свадьбы с российским певцом Владом Топаловым, она перебралась жить в Россию и теперь все активнее вливается в местный шоу-бизнес. Как сообщает Politeka.net, на этот раз ведущая посетила юбилей «Русского радио» и поделилась в Инстаграм кадрами с красной дорожки.
Звезда пришла на мероприятие в эффектном белом мини-платье с оригинальным дизайном. Дополняют ее образ нежная подвеска с белыми камнями и белые стрелки на глазах. Еще одной изюминкой внешнего вида ведущей стал ее новый цвет волос, кончики которых она недавно выкрасила в малиновый цвет.
В комментариях активно обсуждают образ Тодоренко, обращая внимание на то, что ведущая запостила свои ножки в короткой юбке отдельным фото.
Эффектная блондинка из «Квартал 95» влюбила в себя видом в белом кружеве: «Сумасшедший бриллиант»
Кравец из «Квартал 95» гульнула на славу с Ткачом и Кошевым, кадры веселья: «Уже тошнит от ваших…»
Влад Яма из "Танців з зірками" рухнул на колени посреди улицы, показательные кадры: "Все будет хо..."
Юрий Горбунов попал в беду, появились фото с места ЧП: "Неуправляемая машина неслась..."
«Красотка!!!! Неотразимая и сногсшибательна, энергичная и просто очаровательная», «Какие ножки!», «Не поместилась в кадр?», «Ой ну какая же красивая», «Ноги - как отдельный вид искусства», «Боже! Ну как же хороша!», «Хороша, но пора набирать кг. Так как-то неочень», «Ножки-космос!!! Но верните свой натуральный цвет волос! Он был бомба!», «Какая красота, платье сногсшибательное!! Вам очень идет!», - пишут люди.
Напомним, Тодоренко из «Орла и Решки» в образе знойной брюнетки впечатлила позой и видом: «Дали жару…».
Как сообщала Politeka, скромница Тодоренко ошеломила резкой сменой внешности, звезду не узнают: «Настоящая Клеопатра».
Также Politeka писала, что Тодоренко кардинально сменила имидж, озадачив новым "безумием" на голове.