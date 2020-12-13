Известная украинская ведущая и звезда «Орла и решки» Регина Тодоренко впечатлила роскошнім образом в белом с необычным цветом волос

После того, как знаменитость сыграла свадьбы с российским певцом Владом Топаловым, она перебралась жить в Россию и теперь все активнее вливается в местный шоу-бизнес. Как сообщает Politeka.net, на этот раз ведущая посетила юбилей «Русского радио» и поделилась в Инстаграм кадрами с красной дорожки.

Звезда пришла на мероприятие в эффектном белом мини-платье с оригинальным дизайном. Дополняют ее образ нежная подвеска с белыми камнями и белые стрелки на глазах. Еще одной изюминкой внешнего вида ведущей стал ее новый цвет волос, кончики которых она недавно выкрасила в малиновый цвет.

В комментариях активно обсуждают образ Тодоренко, обращая внимание на то, что ведущая запостила свои ножки в короткой юбке отдельным фото.

«Красотка!!!! Неотразимая и сногсшибательна, энергичная и просто очаровательная», «Какие ножки!», «Не поместилась в кадр?», «Ой ну какая же красивая», «Ноги - как отдельный вид искусства», «Боже! Ну как же хороша!», «Хороша, но пора набирать кг. Так как-то неочень», «Ножки-космос!!! Но верните свой натуральный цвет волос! Он был бомба!», «Какая красота, платье сногсшибательное!! Вам очень идет!», - пишут люди.

Напомним, Тодоренко из «Орла и Решки» в образе знойной брюнетки впечатлила позой и видом: «Дали жару…».

Как сообщала Politeka, скромница Тодоренко ошеломила резкой сменой внешности, звезду не узнают: «Настоящая Клеопатра».

Также Politeka писала, что Тодоренко кардинально сменила имидж, озадачив новым "безумием" на голове.