Телеведущая и певица Регина Тодоренко рассказала о своем самочувствии и показала, как развлекается после больницы

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм новые кадры с больницы.

«Нога чувствует себя лучше, весь день бегала за подарками) Врачи наверняка не могут определить, есть трещина или нет. Возможно, среди вас есть специалисты, которые по рентгену поймут, что с ногой», - написала она.

Тодоренко попала в больницу после катания на серфе.

«Очень болит нога. Очень плохо мне, но все будет хорошо обязательно. Нога болит адски. Странно, что я почувствовала боль только через два часа после удара серфом», - рассказала теледива с больничной койки.

Ранее маленький сын Регины Тодоренко пострадал во время отдыха в Индонезии.

Майкл угодил в больницу из-за того, что ударился головой о бортик бассейна, удирая от нее.

Но, несмотря ни на что, телеведущая с сьей стараются взять по максимуму от отдыха. Тодоренко показала свежее фото. на котором позирует с сыном возле цветных крупных попугаев.

"Любим активный отдых) А вы любите лениво греть пяточки или активничать?", - написала она.

В СЕти обратили внимание. что ребенок выглядит не слишком довольным.

"Ахаха по выражению лица Майкла читается: "Господи, за что мне такая активная мать дана. Полежать бы", - пишут в комментариях.

Напомним, Регину Тодоренко из «Орла и Решки» в образе знойной брюнетки впечатлила позой и видом: «Дали жару…».

Как сообщала Politeka, скромница Тодоренко ошеломила резкой сменой внешности, звезду не узнают: «Настоящая Клеопатра».

Также Politeka писала, что Регина Тодоренко кардинально сменила имидж, озадачив новым "безумием" на голове.