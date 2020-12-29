Телеведущая и певица Регина Тодоренко ошеломила пикантным видом на пляже

Как пишет Politeka.net, знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото со своего отдыха, во время которого порезвилась на песке. Из-за игры теней и ракурса кажется, будто девушка совершенно обнаженная. Пробежав несколько метров, Регина Тодоренко оглянулась через плечо с игривой улыбкой.

Звезда тревел-шоу "Орел и решка" без стеснения посветила своими упругими ягодицами и продемонстрировала стройную фигуру. Она заметила свой соблазнительный вид на фото и даже обратила внимание на "отсутствие" купальника в описании: "Где трусы? 😁". Напомним, что одной из самых известных любительниц публиковать голые снимки с отдыха является скандальная балерина Анастасия Волочкова.

Пользователи социальной сети тут же начали присматриваться к ягодицам Регины и обсуждать ее внешность в комментариях:

"Трусы-невидимки"; "Я аж испугался 😂😂😂"; "Я приблизила, всё на месте"; "как так же не стесняться, расскажите секрет"; "Как где? на месте 😅😁😎 телесный купальник)))"; "Украло море 🌊 😀"; "Трусы из песка"; "Ну и выбрали Вы себе купальник, Регина"; "На секунду подумала «оу, нет, только не ты и только не туда» а присмотрелась все ок 🤣🤣🤣🤣"; "Слились во едино!"; "А что ты сделала, чтоб они на тебе были?"; "Я думала, реально без белья 😂"; "Да вам и без трусов можно 😍. Отличная фигура 🔥🔥🔥"; "Счастливые трусов не надевают"; "А трусы ветром здуло👏🙌"; "А трусы забрали постирать!)))"; "Да они и не нужны! 👍🏼".

Напомним, как Тодоренко из «Орла и Решки» в образе знойной брюнетки впечатлила позой и видом: «Дали жару…».

Как сообщала Politeka, скромница Тодоренко ошеломила резкой сменой внешности, звезду не узнают: «Настоящая Клеопатра».

Также Politeka писала, что Тодоренко кардинально сменила имидж, озадачив новым "безумием" на голове.