Звезды Надя Дорофеева и Владимир Дантес провели необычный отпуск на Бали

Не так давно Владимир Дантес рассказал о странном и не совсем удачном свидании с Надей, как только они прибыли на Бали отдыхать. В этот раз он решил продолжить тематику странностей, которые были во время их путешествия. По словам Дантеса, каждый уважающий себя турист желает попробовать что-то, что в своём городе никогда не повторит и что до этого не делал.

«Энергетический массаж у китайского мастера с элементами акупунктуры. Согласитесь, звучит сильно по-балийски. Значит, за эту сумму вас положат на живот. Воткнут в голову, спину, руки и ноги иглы. На заметном расстоянии от вас, над вами вытянут руки. Подержат. Уйдут. Через 20 мин вернутся. Вынут иглы. Перевернут на спину. Воткнут иглы в ЛИЦО, грудь, живот, ноги, руки. Опять подержат над вами руки и снова уйдут. Снова вернутся через 20 минут иииииии. ВСЁ!!! Отдавая деньги я сильно ощущал очищение от грязных денег.

Гонг медитация. Мы были в Убуде и там грех не попробовать очиститься от грехов. Т.к я медитирую регулярно на Бали (1 раз в три года), погружаюсь, отключаюсь от внешнего мира и отвечаю на все свои внутренние запросы с легкостью прыжка лани и скоростью мангуста (НЕТ).

И вот к нам приехала девушка, разложила гонг и началась...борьба с мухами. Которые толи входили в программу медитации, толи вселенная пыталась как-то намекнуть, что всё это нам не нужно. Короче, мы убивали мух пока приглашённая девушка погружалась в транс играя на гонге.

3Водопады! Вот к ним 0 претензий. К ним и к мопедам. Это светлые лучики, которые дают ощущать свободу и силу природы в виде ветра и воды. В Киеве тяжело найти нормальный водопад, да на мопеде в январе не погонять», - рассказал забавные истории Владимир о приключениях в отпуске.

Фанаты не остались в стороне:

«Очень классные фото💕подняли настроение; Как отдохнули, Вов?; Больно было делать "энергетический массаж"?😅; Клево как мило очень рамонтично Красиво Будьте счастливы!; Вова не в ту сторону смотрит 😄😄; Ваау✨🔥Как вы двое прекрасны ❤️; Спасибо ,что проливаете свет😂; Еее,такие позитивные😻🔥Такие котики 😻Милашки😻♥️; Какие вы классные😍; Ну и нос у Дантеса🤦‍♂️».

Напомним, что умытая Дорофеева неожиданно показала, что обычно скрывает под слоем макияжа: секрет раскрыт.

Также Politeka писала, что мокрая Дорофеева устроила с Дантесом экстремальный поцелуй под водопадом: "Аж дух захватывает".